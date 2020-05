Sigue el lanzamiento del primer cohete privado que llevará astronautas de la NASA al espacio

La empresa aeroespacial SpaceX intentará nuevamente enviar dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI) durante la tarde de este sábado.

Es la primera vez que una iniciativa privada llevará al espacio a dos astronautas de la NASA al espacio en un cohete de 70 metros de altura y 3,7 metros de diámetro llamado Falcon 9. Desde 2011 que los estadounidenses no ponían en órbita a sus astronautas, debiendo recurrir a los rusos.

Recordemos que la fecha original para el lanzamiento era el pasado miércoles 27 de mayo, el cual debió ser suspendido por las condiciones meteorológicas.

La hora pronosticada para el lanzamiento es a las 15:22 en nuestro país.

LIVE NOW: #LaunchAmerica, Take 2. 🎬 Watch as @NASA_Astronauts fly to the @Space_Station from U.S. soil for the first time in nine years: https://t.co/dthNEgGAd4 https://t.co/dthNEgGAd4

— NASA (@NASA) May 30, 2020