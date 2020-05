Por primera vez una empresa privada intentará este miércoles llevar al espacio a dos astronautas de la NASA

La empresa aeroespacial SpaceX intentará lanzar este miércoles un cohete en EE.UU. que trasladará a dos pasajeros a la Estación Espacial Internacional (EEI), marcando la primera vez que una iniciativa privada intentará llevar a dos astronautas de la NASA al espacio.

Se estima en un 60% las probabilidades de que existan desfavorables condiciones meteorológicas que obliguen a suspender el lanzamiento, ya que no puede llover ni estar nublado para realizar la compleja operación que involucra un cohete de 70 metros de altura y 3,7 metros de diámetro llamado Falcon 9.

.@NASA and @SpaceX are "go" for launch following today’s Launch Readiness Review for the Crew Dragon test flight targeted for May 27.

The U.S. Air Force 45th Weather Squadron predicted a 60% chance of unfavorable weather. However, things are looking up: https://t.co/5wJ0H8xTMW pic.twitter.com/BxR0XPEXZa

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) May 26, 2020