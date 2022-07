Spielberg será el lugar que recibirá la undécima fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1. En el Red Bull Ring, los 20 pilotos y 10 equipos disputarán dos entrenamientos, una qualy y dos carreras en una de las tres jornadas sprint del año.

El fin de semana llega con una polémica entre el líder del campeonato, Max Verstappen (Red Bull), y Lewis Hamilton (Mercedes). El británico criticó indirectamente el actuar del neerlandés en el GP de Gran Bretaña 2021 al destacar el “juego limpio” de Charles Leclerc en la misma curva este pasado fin de semana.

“Es algo positivo que como piloto con 37 años aún seas capaz de aprender cómo atacar un vértice”, respondió irónico “Mad Max”.

Pero más allá de la polémica, Hamilton (93 puntos) no es el actual rival de Verstappen (181). De hecho, hoy por hoy no hay una verdadera amenaza para su liderato pues el segundo en el campeonato de pilotos es su compañero Sergio Pérez (147) y el tercero, el Ferrari de Charles Leclerc (138), no parece tener la fiabilidad para disputar el título del mundo.

Además, el GP de Austria de esta semana se disputa en la “casa” de Red Bull, el Red Bull Ring. Max Verstappen es el máximo ganador de la historia del circuito (3 GP de Austria y un GP de Estiria) y llega como máximo favorito para conseguir su octava victoria de la temporada.

Además, la escudería liderada por Christian Horner tiene una amplia ventaja sobre Ferrari, su perseguidor, en el campeonato de constructores: 328 puntos frente a 265.

¿Cuándo es el GP de Austria?

La particularidad de este Gran Premio será que se disputará una sprint. Esta es una carrera corta que se realiza el sábado y que define las posiciones de parrilla del domingo, además de entregar puntos a los primeros ocho puestos.

Antes eso sí, se corre el viernes. Para ese día está programada la práctica libre 1 a las 7 de la mañana (hora de Chile) y la qualy -que define los puestos de la carrera sprint- a las 11 de la mañana.

El sábado se realiza la segunda ronda de entrenamientos a las 6.30 de la mañana y la carrera sprint a las 10.30 de la mañana.

Para el domingo a las 9 de la mañana está programado el inicio de la carrera (71 vueltas), siempre hora de Chile.

La transmisión de la Fórmula 1 para nuestro país está a cargo de Star+, ESPN y F1 TV.