;

Gobierno logra avance clave: Comisión de Hacienda del Senado aprueba aumentar en US$6.200 millones la deuda del Estado

El Ejecutivo asegura que los recursos son necesarios para cumplir compromisos fiscales.

Nelson Quiroz

Benjamín Quinteros

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

Un importante avance legislativo obtuvo este miércoles el Gobierno luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara el proyecto que aumenta en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para el Estado durante 2026.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo tras una actualización del escenario fiscal que reveló mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores compromisos de gasto y el impacto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda.

ADN

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ministro Jorge Quiroz durante la comisión de hacienda en el senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Desde el Gobierno han defendido la medida argumentando que permitirá asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y garantizar la continuidad de programas y compromisos del Estado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo previamente que el aumento del techo de deuda forma parte del seguimiento habitual de las cuentas públicas y que el Ejecutivo mantiene como referencia no superar una deuda equivalente al 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Revisa también

ADN

El debate ha generado un intenso enfrentamiento político. Mientras parlamentarios oficialistas respaldaron la iniciativa, señalando que busca enfrentar un escenario fiscal complejo y asegurar recursos para políticas públicas, sectores de oposición cuestionaron la necesidad de incrementar el endeudamiento y lo vincularon al impacto fiscal de la reforma tributaria impulsada por La Moneda.

Durante la discusión legislativa, algunos parlamentarios advirtieron sobre el crecimiento de la deuda pública y plantearon la necesidad de revisar en detalle los antecedentes fiscales antes de seguir ampliando la capacidad de financiamiento del Estado.

Con la aprobación en la Comisión de Hacienda, el proyecto da un paso clave en el Congreso y deberá continuar su tramitación en las próximas semanas en Sala, en medio de un debate marcado por las diferencias sobre el manejo de las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad