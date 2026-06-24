Gobierno logra avance clave: Comisión de Hacienda del Senado aprueba aumentar en US$6.200 millones la deuda del Estado

Un importante avance legislativo obtuvo este miércoles el Gobierno luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara el proyecto que aumenta en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para el Estado durante 2026.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo tras una actualización del escenario fiscal que reveló mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores compromisos de gasto y el impacto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda.

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ministro Jorge Quiroz durante la comisión de hacienda en el senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

Desde el Gobierno han defendido la medida argumentando que permitirá asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y garantizar la continuidad de programas y compromisos del Estado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo previamente que el aumento del techo de deuda forma parte del seguimiento habitual de las cuentas públicas y que el Ejecutivo mantiene como referencia no superar una deuda equivalente al 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

El debate ha generado un intenso enfrentamiento político. Mientras parlamentarios oficialistas respaldaron la iniciativa, señalando que busca enfrentar un escenario fiscal complejo y asegurar recursos para políticas públicas, sectores de oposición cuestionaron la necesidad de incrementar el endeudamiento y lo vincularon al impacto fiscal de la reforma tributaria impulsada por La Moneda.

Durante la discusión legislativa, algunos parlamentarios advirtieron sobre el crecimiento de la deuda pública y plantearon la necesidad de revisar en detalle los antecedentes fiscales antes de seguir ampliando la capacidad de financiamiento del Estado.

Con la aprobación en la Comisión de Hacienda, el proyecto da un paso clave en el Congreso y deberá continuar su tramitación en las próximas semanas en Sala, en medio de un debate marcado por las diferencias sobre el manejo de las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país.