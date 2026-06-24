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Confirman multa a Farmacias del Dr. Simi por trabajadores que usaron corpóreo en horario de calor en Santiago

La multa fue aplicada luego de que se constatara que la empresa no mantuvo en buen estado el ventilador de la botarga.

Ruth Cárcamo

Imagen de fondo: Agencia UNO

Imagen de fondo: Agencia UNO

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso presentado por Farmacias de Similares Chile S.A. (Dr. Simi) y confirmó una multa de 60 UTM (cerca de $4.300.000) aplicada por la Inspección del Trabajo.

La sanción fue cursada porque la empresa no adoptó medidas para proteger a trabajadores que utilizaban el popular corpóreo durante jornadas de altas temperaturas.

De acuerdo con el fallo del tribunal, no se eliminaron los factores de riesgo en el lugar de trabajo ni se cumplió con las medidas preventivas indicadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, “al no mantener en buenas condiciones el ventilador de la botarga doctor SIMI, lo que afectó a dos trabajadores”.

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Lo anterior, añade la resolución, constituye “un incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores”.

Confirman validez de la multa

La Corte de Apelaciones determinó que no existían errores en la sentencia previa del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ya había rechazado la reclamación presentada por la empresa.

El fallo destacó que una fiscalización realizada el 15 de febrero de 2024 constató que trabajadores usaron la botarga entre las 16:00 y las 17:00 horas, uno de los períodos de mayor calor del día. Ese antecedente sirvió como base para aplicar la multa y, según el tribunal de alzada, la empresa no logró desvirtuarlo.

Por estas razones, la Corte rechazó el recurso de nulidad y confirmó la validez de la multa impuesta a Farmacias del Dr. Simi.

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