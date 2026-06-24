Colo Colo “guarda silencio” por la sanción a Correa: su reemplazante reconoce el interés por extender el contrato en el club / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

En Colo Colo hay molestia luego de la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Javier Correa, que deberá purgar cuatro partidos de suspensión tras criticar públicamente al árbitro Nicolás Gamboa.

Ante esto, quien tuvo que responder al tema fue quien, nominalmente, ocupará su lugar en el ataque albo cuando se reanude la Liga de Primera, Maximiliano Romero.

Sin embargo, guardó silencio. “No estoy apto para hablar del tema ni hay que dar opiniones al respecto. No soy el adecuado”, dijo el ex O’Higgins, quien abordó el momento futbolístico en que lo toma esta oportunidad, más allá de la competencia con Correa.

“Javier me ayuda a superarme día a día para no perder esa oportunidad, pero no hay que bajar la guardia nunca (...) La lesión me hizo decaer bastante, Javi cuando entró lo hizo más que bien y se ganó el lugar. Perdí confianza, pero esa competitividad que tenemos es linda, sana. Nos llevamos bien, tenemos amigos en común, nunca hubo comentarios malos de uno a otro”, recalcó, confiado en el aporte que puede dar a nivel ofensivo pese a la suspensión de su “competidor” por el puesto.

“Estoy tranquilo por el momento que me toca. Va a ser una etapa dura. Sé el trabajo que tengo y que tenemos como equipo”, recalcó Romero, pensando en el duelo de mañana jueves ante O’Higgins por Copa Chile.

“Lo tomamos con seriedad y responsabilidad, Colo Colo tiene que ganar en todas las competencias. Nos dolió quedar fuera de la Copa de la Liga, por eso estamos trabajando para mejorar ciertos aspectos para llegar lo más lejos posible en todos los torneos”, dijo el artillero de 27 años, cuyo préstamo termina en diciembre, aunque explicitó su intención de mantenerse en el “Cacique”.

“Tengo otra oportunidad de poder seguir. Obviamente me quiero quedar, es un club hermoso para convivir. Si me lo preguntas, me quiero quedar en el equipo”, cerró Maximiliano Romero.