Preocupación en la Fórmula 1: piloto de Alfa Romeo sufrió impactante accidente durante el GP de Gran Bretaña

Durante la jornada de este domingo en la Fórmula 1, el chino Guanyu Zhou sufrió un preocupante accidente mientras se desarrollaba el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.

Justo antes del final de la recta, el corredor de Alfa Romeo se estrechó en una peligrosa maniobra con los competidores Pierre Gasly y George Russell, de las escuderías AlphaTauri y Mercedes, respectivamente.

Tras los avances de Gasly y Russell en la pista, el piloto de Mercedes terminó chocando a Zhou, quien volcó su automóvil, se deslizó como un trompo, sobrepasó las barreras y al final impactó con las rejas de seguridad.

Luego del lamentable episodio, Alfa Romeo se pronunció en sus redes sociales para entregar información sobre el estado de salud del corredor asiático.

“Tras un accidente al comienzo del Gran Premio de Gran Bretaña, Zhou Guanyu está consciente y ahora se encuentra en el centro médico del circuito para someterse a una evaluación”, señalaron desde la escudería italiana.

Following a crash at the start of the British Grand Prix, Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #BritishGP

— Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 3, 2022