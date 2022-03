Este sábado, el alemán Mick Schumacher protagonizó un fuerte accidente mientras se disputaban las clasificatorias del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1.

Cuando se corría la segunda ronda de la clasificación, el piloto de Haas perdió el control de su monoplaza e impactó contra una de las barreras laterales del circuito en Jeddah.

Debido al grave incidente, el germano debió ser trasladado en helicóptero al centro médico del circuito automovilístico. De todas maneras, el corredor estaba consciente y podía hablar.

A través de sus redes sociales, la escudería del piloto confirmó que Mick Schumacher se encuentra bien y no sufrió lesiones graves. “Está en buen estado, pero será llevado al hospital para que se le realicen chequeos”, escribieron.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022