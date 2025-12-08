Los Jaivas celebran seis décadas de historia en un Estadio Nacional repleto y cargado de invitados estelares

Este domingo, más de 50 mil asistentes repletaron el Estadio Nacional para ser parte de “Los Jaivas, siempre”, un concierto que repasó las seis décadas de trayectoria del histórico grupo chileno y que reunió a distintas generaciones en torno a su legado musical.

Cerca de las 20:45, el Presidente Gabriel Boric ingresó al palco del Estadio Nacional, junto a su hija Violeta y su pareja Paula Carrasco. El mandatario fue recibido con una larga ovación del público.

Ya cerca de las 21:40, minutos antes del inicio, se realizó un homenaje al fallecido, René Olivares, pintor y diseñador chileno, reconocido por ilustrar gran parte de la carrera musical de Los Jaivas.

La jornada comenzó con los clásicos instrumentos de viento, piano y sintetizadores, armando una atmosfera que solo Los Jaivas pueden lograr. Tras interpretar “Arauco tiene una pena”, Mario Mutis y Claudio Parra se tomaron un momento para agradecer la presencia de las miles de personas que llegaron al espectáculo.

Grandes invitados

El show avanzó con una serie de colaboraciones. Roberto Márquez de Illapu, apareció en “La Centinela”, seguido por Aldo ‘Macha’ Asenjo, interpretando el bolero “Vergüenza ajena”. Luego se sumó Nano Stern para “Indio hermano”, quien acompañó a la banda durante su 2025 en el tour Los Jaivas acústico.

Directamente desde el puerto llegaron Tilo González y Francisco Sazo de Congreso para interpretar “Valparaíso” y Joe Vasconcellos en “Un mar de gente”. Además, casi al final del show, Álvaro Henríquez se subió al escenario para interpretar una emotiva versión de “Mira niñita”.

Alturas de Machu Picchu

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando tres artistas personificados de la diablada, realizaron intervenciones, el primero desde el techo del estadio en el sector marquesina, el segundo en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y un tercero sobre el escenario principal que dio él vamos a la interpretación de principio a fin de “Alturas de Machu Picchu”.

Durante la intervención de la diablada, Mario Mutis, Carlos Cabezas, Juanita Parra, Alan Reale, Francisco Bosco, Juan Pablo Bosco y Claudio Parra aprovecharon de realizar un cambio de vestuario y reaparecieron completamente de blanco.

“Alturas de Machu Picchu” es considerada uno de los mejores trabajos de Los Jaivas, solo siete canciones bastan para demostrar lo mejor de la fusión de música andina y sintetizadores. “La poderosa muerte”, “Águila Sideral” y “Sube a nacer conmigo hermano”, son algunos de los temas que componen el disco.

Un cierre a la altura

Luego del disco completo, la banda volvió a cambiar de vestuario para retomar su estética más tradicional y colorida. Con “Somos hijos de la tierra”, hicieron bailar a todo el estadio y encaminaron el tramo final del espectáculo.

El cierre llegó con “Todos juntos”, esta vez acompañado por Álvaro Henríquez y Nano Stern, desatando el canto de más de 50 mil personas que llegaron al Estadio Nacional.

Al concierto, también llegó Jeannette Jara, la abanderada del oficialismo, vivió una compleja salida del recinto, entre gritos y aplausos de asistentes que se acercaron para manifestarle su apoyo.