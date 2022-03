Reportan ataque de un proyectil en pleno desarrollo del Gran Premio de Arabia Saudita de F1

Durante este fin de semana, la acción de la Fórmula 1 llegó hasta Arabia Saudita para disputar el segundo Gran Premio de la temporada 2022, el cual tendrá lugar en el circuito internacional de Jeddah.

Sin embargo, un hecho extradeportivo empaño las prácticas libres de este viernes. Esto porque diversos medios europeos y enviados especiales de la máxima categoría del automovilismo reportaron el ataque de un proyectil a la fábrica Aramco, auspiciadores del GP de Arabia Saudita y solo a unos kilómetros del circuito.

Mientras los pilotos corrían dentro del circuito callejero del Gran Premio de Arabia, a unos 20 kilómetros rebeles chiíes hutíes del Yemen atacaron las dependencias de la empresa, generando un gran incendio que fue reportado por varios pilotos.

Según los relatos de corresponsales en la zona, pilotos como Max Verstappen, actual campeón del mundo, reportó “olor a quemado” en la pista, mientras periodistas apreciaban a lo lejos la gran columna de humo que se comenzó a levantar sobre la empresa.

“Las autoridades locales han transmitido a FIA y F1 que garantizan la seguridad del evento. Esta noche habrá otra reunión. Pilotos y equipos han manifestado ya su preocupación por la situación causada por el atentado. Calma tensa ahora en el paddock a la espera de más noticias”, informó el analista Albert Fabrega quien se encuentra en el lugar.

De esta forma, y pese al ataque, el GP de Arabia Saudita continuaría con su desarrollo normal, el cual comprende las prácticas libres y clasificación este sábado, para que el día domingo se corra la carrera.

Esto es lo que se ve des del circuito. No tengo ninguna información oficial de que es y que ha provocado el incendio.

This is the view from the track. There is no official info about what's going on there and what has caused the fire.#F1 pic.twitter.com/cWzzN8QZXy

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 25, 2022