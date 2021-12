Ignacio Casale: “Vamos con un mejor camión, creo que podremos ser competitivos en el Dakar”

A días de viajar a Arabia Saudita para afrontar el Rally Dakar número 13 de su carrera, Ignacio Casale conversó con ADN TOP KIA de cara a la competencia motor más dura del mundo.

En la competencia que se desarrollará entre el 1 y 14 de enero del 2022, el “Perro” disputará por segundo año la categoría de camiones, donde este año terminó en el noveno puesto.

Un lugar que no conforma al piloto nacional, quien espera mejorar su rendimiento. “Llegamos muy bien preparados. El año pasado solo pude probar un día a la primera participación. Ahora vamos con un mejor camión, con más potencia, caja de cambios automática, mejor suspensión, más horas de vuelo. Creo que podemos ser competitivos. De acá a un futuro cercano queremos pelear por el primer lugar”, aseguró, confiado de lo que puede dar su Tatra Phoenix donde estará acompañado por Álvaro León.

Más reflexiones de Ignacio Casale

Quien ha ganado tres veces el Rally Dakar, pero en la categoría de las cuadrimotos, confía en mostrar progresos en los camiones por las rutas del Medio Oriente.

“Cuando me metí en los quads el objetivo era ganarle a los Patronelli, que eran muy buenos pilotos. Costó, pero lo logramos. Me gustan esos desafíos, le pone un condimento especial tener metas difíciles, te motivan mucho. De eso se trata mi vida. Espero tener la posibilidad de seguir desarrollándonos en esta categoría hasta poder ganar”, puntualizó Ignacio Casale, quien también compartió micrófono en ADN con Francisco “Chaleco” López, a quien agradeció el apoyo en el inicio de su carrera.

“Cuando partí en esto teníamos las puras ganas, no teníamos financiamiento ni lucas. Muchas veces Chaleco me prestó material usado de él, que ya no ocupaba, y yo lo ponía en mis motos. Esas cosas no se olvidan. Feliz de seguirle los pasos a leyendas como De Gavardo y “Chaleco” López”, cerró el deportista de 34 años.

Por el lado del deportista de Teno, éste espera defender el título que logró este año en la categoría de los “side by side” en el Rally Dakar, el que se sumó a su éxito del 2019.