Francisco “Chaleco” López inaugurará un museo de su carrera deportiva

Francisco “Chaleco” López se presentó ante los medios en su última conferencia previo al viaje rumbo a Arabia Saudita, donde competirá en su undécimo Rally Dakar, pero el piloto se guardó un pequeño secreto que compartió con ADN Deportes.

Esto porque el oriundo de Teno tiene un proyecto en desarrollo quizá aún más grande que su próxima participación en la carrera de rally más dura del mundo: el museo de su carrera, el que espera inaugurar prontamente.

“Estamos inaugurando un museo en Santa Cruz, donde está el Museo del Automóvil. Estamos listos para lanzarlo a fines de enero. Hay 10 motos de mi carrera deportiva, desde la primera hasta la última de rally. Lo más entretenido es que todas estas motos nunca las tuve, las fui recuperando con el tiempo. Están mis 7 trofeos del Dakar, mis chaquetas, fotos de mi familia. Las motos que me hicieron sufrir y me hicieron ganar”, comentó un orgulloso Francisco “Chaleco” López.

“Estoy contento de hacer esto, es un proyecto de pandemia. Partió con mi señora, siempre quise hacer un museo y por la pandemia empecé a unir todo, reuniones y estamos a punto de inaugurarlo. Es emocionante lo que estamos logrando”, reconoció el piloto de 47 años.

Además, admitió que no alcanzó para tener material de competencia de su padre (de quien heredó el apodo de “Chaleco”) pero sí parte de la moto en la que chocó en Baradero, Argentina, cuando tenía todo para ganar el Dakar que se corrió en Sudamérica el 2011.

“No está el Chaleco, pero hay fotos de él. Hay restos de la moto de Baradero. Hay mucho por ir sumando. Estamos haciendo un libro con mi historia y así ir transmitiendo la pasión que siempre he tenido y las ganas de lograr cosas. Sobretodo para la juventud. Me costó mucho llegar donde estoy, pero estoy agradecido de todo lo que he hecho”, apuntó feliz.

Revisa videos e imágenes del museo de Francisco “Chaleco” López