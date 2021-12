Max Verstappen, campeón de la Fórmula 1 2021: “A veces los milagros ocurren”

Max Verstappen, el piloto neerlandés de Red Bull que este domingo 12 de diciembre se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1, estaba fuera de sí tras el éxito.

Pero tuvo la hidalguía para admitir que al adelantar al británico Lewis Hamilton, de Mercedes, en la última vuelta y así vencer en el Gran Premio de Abu Dabi tuvo “un poco de suerte”.

“A veces los milagros ocurren y esto fue increíble. Toda la carrera luché para ser campeón, y tener la oportunidad de conseguirlo en la última vuelta ha sido de locos”.

“Tengo un tirón en la pierna por la presión. Quiero dar las gracias al equipo y a los compañeros de Honda, ¡Los quiero tanto!”, señaló Max Verstappen luego de la carrera que le dio por primera vez el título de la máxima categoría tuerca del orbe.

Además, el piloto reconoció que la aparición del coche de seguridad cuando quedaban pocas vueltas le ayudó.

“Obviamente, estaba nervioso en un día como este. Sabía que terminaba primero o segundo en el campeonato. Intenté seguir empujando y creyendo, aunque la carrera tenía mala pinta”.

Max Verstappen tiene 24 años y debutó en la Fórmula 1 en 2015 por la escudería Toro Rosso, y al año siguiente pasó a Red Bull.

Desde que comenzó en la Fórmula, estos fueron sus puestos al final de cada temporada: 12° en 2015, quinto en 2016, sexto en 2017, cuarto en 2018, tercero en 2019 , tercero en 2020 y primero en 2021.

“Es de locos. Mi objetivo era convertirme en campeón de la Fórmula 1, pero cuando escuchas tu himno y te dicen que eres campeón del mundo, es increíble, especialmente para mi padre (Jos Verstappen, expiloto de la Fórmula 1)… Piensas en todos los años que hemos pasado juntos para lograr el objetivo, y hoy estamos aquí juntos, lográndolo en la última vuelta”.

“Mi equipo sabe que le quiero y espero hacer esto durante 10 ó 15 años juntos. No hay razón para cambiar. Quiero quedarme con ellos el resto de mi vida. Espero que me dejen”.

Por último Max Verstappen alabó a Lewis Hamilton, de 36 años y siete veces campeón.

“Lewis es un increíble piloto, un gran competidor, nos lo ha puesto muy difícil. A todo el mundo le ha gustado cómo hemos luchado los dos equipos… El título pudo caer a cualquier lado.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021