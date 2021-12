Lewis Hamilton se quedó con el GP de Arabia Saudita y llega empatado a la final con Max Verstappen en la F1

Es la mejor definición de campeonato de las últimas temporadas. La Fórmula 1 deberá esperar una semana más para conocer a su nuevo monarca, o ver a Lewis Hamilton hacer historia en la máxima categoría del automovilismo.

El británico, siete veces campeón del mundo, se quedó con el Gran Premio de Arabia Saudita, otra vez en una polémica carrera ante Max Verstappen, y ambos llegarán empatados en puntos a la definición de la temporada el próximo fin de semana en Abu Dabi.

El inicio de la carrera fue tranquilo, todos en orden con Lewis Hamilton liderando tras haberse quedado con la pole el pasado sábado. Sin embargo, en la vuelta 10 llegó el primer accidente y la carrera tuvo que ser detenida. Ahí, en el relanzamiento, en las primeras curvas nuevamente hubo otros choques y la competencia se tuvo que volver a detener.

A esa altura, las polémicas entre Hamilton y Verstappen ya se estaban provocando y el neerlandés lideraba la carrera. Después de un arreglo entren los comisarios de la FIA con Red Bull, Max Verstappen fue obligado a devolver dos posiciones, pero en el relanzamiento se volvió a poner primero.

LAP 38/50

MAX AND LEWIS COLLIDE!

Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021