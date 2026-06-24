Un tenso momento se vivió en la Sala de la Cámara de Diputados cuando la parlamentaria Ximena Ossandón (RN), desde su posición en la testera, llamó severamente la atención al diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, por utilizar un polémico concepto histórico durante su intervención en el debate legislativo.

El altercado se originó en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca tipificar y sancionar como delito el uso de capuchas u otros elementos que oculten el rostro en desórdenes públicos y eventos masivos. Mientras leía su discurso, Romero recurrió de forma reiterada al término “humanoides” para referirse a los encapuchados, una palabra que genera profunda controversia debido a que fue acuñada originalmente por José Toribio Merino durante la dictadura militar para denostar a los opositores al régimen.

El polémico discurso de Romero

Durante su alocución, el parlamentario republicano defendió con dureza la necesidad de la ley, utilizando el polémico calificativo en varias oportunidades para argumentar contra los hechos de violencia en la vía pública:

“La inmensa mayoría de los chilenos trabaja, estudia, emprende y vive respetando la ley. Son ellos quienes sufren las consecuencias de la violencia de estos verdaderos humanoides que destruyen paraderos, locales comerciales, plazas, barrios completos”.

“Son ellos quienes terminan pagando los costos económicos y sociales de la impunidad con la que actúan estos humanoides (...) ¿Vamos a seguir tolerando que estos humanoides que atacan a la sociedad continúen protegidos por el anonimato?”.

Duro cruce de palabras y medidas en la Sala

Al percatarse del uso del concepto, Ossandón interrumpió la sesión para llamarlo al orden empleando las facultades de la mesa directiva. Pese a las advertencias iniciales de la presidenta de la instancia, a las cuales el diputado hizo oídos sordos mientras terminaba su lectura, el ambiente se crispó de forma definitiva tras el cierre de su intervención con un desafiante diálogo directo:

Ossandón: “Diputado, advertencia, por favor. Diputado ¿me está escuchando? (...) No tratemos de humanoides a...”.

“Diputado, advertencia, por favor. Diputado ¿me está escuchando? (...) No tratemos de humanoides a...”. Romero: (Interrumpiendo en seco) “¡No, yo trato como quiero y si no me llevan a (Comisión de) Ética ¿Ya?! (...) Si no les gusta ‘humanoides’, me llevan a ética. No hay problema”.

“¡No, yo trato como quiero y si no me llevan a (Comisión de) Ética ¿Ya?! (...) Si no les gusta ‘humanoides’, me llevan a ética. No hay problema”. Ossandón: “No, no, no. Yo lo llamo al orden, mantengamos el buen funcionamiento de la sala, por favor. Se retirarán esas expresiones de su exposición, no se preocupe diputado. Ya se aplicaron las medidas”.

Romero (REP) calificó de humanoides a quienes participan en desórdenes en eventos masivos, el mismo término que usó Merino para los opositores a la dictadura. Ossandón (RN) ordenó retirar la expresión. La relación entre la derecha valiente y la cobarde está en su peor momento. pic.twitter.com/g95M87LeTH — Danilo Herrera (@daniloherrerad) June 24, 2026

Tras el incidente, que fue ampliamente viralizado en las redes sociales y despertó múltiples reacciones de rechazo y apoyo político, la testera confirmó que los polémicos dichos de Romero fueron eliminados del registro oficial de la sesión parlamentaria.