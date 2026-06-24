¿Por qué expulsaron a Almirón por taparse la boca y a Bellingham no? Paraguay reclama a la FIFA en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 suma una nueva polémica. La Federación de Paraguay presentó un reclamo ante la FIFA luego de que el inglés Jude Bellingham no fuera sancionado por taparse la boca mientras hablaba con el ghanés Jordan Ayew, una acción que ya provocó la primera expulsión bajo la nueva regla que implementó el organismo.

Hace unos días, el volante de Paraguay, Miguel Almirón, recibió tarjeta roja tras cubrirse la boca para decirle algo al defensa de Turquía, Mert Müldür. El jugador turco advirtió la situación al árbitro y, luego de la revisión del VAR, el juez decidió expulsar al paraguayo, convirtiéndolo en el primer futbolista sancionado por esta regla.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

La polémica aumentó tras la difusión de una imagen de Bellingham conversando con Ayew mientras también se tapaba la boca. Sin embargo, ni el árbitro del encuentro, Said Martínez, ni el encargado del VAR, Armando Villarreal, advirtieron la acción, por lo que el volante de Inglaterra continuó en el partido sin recibir castigo.

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De todos modos, la explicación podría estar en la interpretación de la norma. Antes del inicio del Mundial 2026, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aclaró que la tarjeta roja solo se aplicará cuando el gesto ocurra en medio de un enfrentamiento o altercado entre jugadores.

“Solo se aplicará la tarjeta roja si se trata de un altercado. Si es un intercambio amistoso, por ejemplo entre futbolistas que comparten club, pero representan a distintas selecciones, no se tomará ninguna medida”, explicó Collina.

Pese a esa aclaración, en Paraguay consideran que hubo un criterio distinto entre ambas jugadas y solicitaron explicaciones a la FIFA, alimentando una nueva discusión sobre la aplicación de las reglas arbitrales en la cita planetaria.