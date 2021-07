Verstappen criticó el triunfo de Hamilton: “Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo”

Una polémica jornada dejó este domingo la Fórmula 1. El piloto Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña en una carrera que estuvo marcada por un choque con su rival directo, Max Verstappen, quien perdió el control y terminó contra los muros de contención.

Tras la carrera, el neerlandés no se quedó callado por el accidente que lo privó de pelear el título y desde el recinto médico en el cual fue asistido, mandó un potente mensaje en contra del piloto de Mercedes.

“Me alegro de estar bien. Muy decepcionado por haber sido eliminado así. La penalización dada no nos ayuda y no hace justicia a la peligrosa jugada que Lewis hizo en la pista”, señaló Verstappen mediante su cuenta oficial de Twitter.

Además, el piloto de Red Bull fue categórico al mencionar que “Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguimos adelante”.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021