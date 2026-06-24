Fue figura en Colo Colo y ya proyecta su futuro como entrenador: “No tengo ninguna duda que voy a volver a Chile” / Marcelo Hernandez

En el marco de las visitas ilustras a la muestra que posee Conmebol en Miami, en ADN Deportes conversamos con una figura continental.

Hablamos de Lucas Barrios, exatacante de Paraguay, quien anticipó a sus candidatos para ganar la Copa del Mundo. “Creo que va a estar entre Argentina, Francia, Brasil y Alemania”, recalcó la “Pantera”, quien no olvida su paso por canchas chilenas.

“Le tengo gran cariño a Chile, le debo mucho de mi carrera. Comencé en Temuco y fui escalando. Después me encontré con un monstruo que es Colo Colo, la gente sabe lo que lo quiero al club. Sé que en algún momento voy a volver al club, hay un cariño y respeto mutuo. Soy feliz de haberlos representado todos esos años que estuve en Europa”, advirtió Lucas Barrios, confiado de dar el salto como DT al cuadro albo en el futuro, considerando el legado que dejó en el club como goleador entre 2008 y 2009.

“Siempre me preguntan y les digo que estoy iniciando mi carrera para llegar con experiencia al club, conseguir algo a nivel nacional y pelear alguna cosa a nivel internacional. No tengo ninguna duda que voy a volver a Chile”, recalcó quien, entre otras influencias, tiene a su haber el que Jürgen Klopp lo dirigió en su paso por el Borussia Dortmund.

“Es un gran entrenador. A quienes lo conocemos del inicio nos enorgullece que haya hecho la carrera que tiene, todo lo que ganó. El laburo que hacía era totalmente gratificante y ha demostrado que con las armas que maneja puede llegar muy lejos”, recalcó Lucas Barrios, que también se tomó el tiempo para analizar la ausencia de La Roja en el Mundial 2026.

“Es un proceso que tiene que pasar, tratar de hacer lo que hizo Paraguay: encontrar un entrenador que los lleve al Mundial. También hay que mirar las inferiores, hacer esfuerzos en esa preparación de juveniles. Chile está en ese proceso, ojalá vuelva a ser competitivo como con la “Generación Dorada”“, sentenció el exdelantero, quien, en preguntas cortas, también recordó hitos de su carrera en Chile.

Al respecto, volvió a aludir a Colo Colo. “El arquero con el que se me dio mejor anotar fue Miguel Pinto, por los dos goles en el clásico. Sigue siendo recordado ese 2-0. El gol más lindo que hice fue ese que arranque a mitad de cancha ante la U”, cerró en ADN Deportes.