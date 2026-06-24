Revelan otra encerrona con menor a bordo: imágenes captaron cómo una niña logró escapar en Chiguayante

Un intento de portonazo afectó durante el pasado lunes a una mujer y a una niña en la comuna de Chiguayante, región del Biobío, en un hecho que generó preocupación entre los vecinos debido a la presencia de una menor de edad al interior del vehículo.

El caso ocurrió afuera de un minimarket, cuando la víctima llegó al local, estacionó su automóvil y bajó a comprar, mientras la niña permanecía dentro del vehículo. Al regresar, fue abordada por sujetos que intentaron quitarle el auto.

Según el relato de vecinos, los responsables serían dos jóvenes que previamente se habrían paseado por el barrio y permanecido sentados en una plaza cercana, aparentemente a la espera de una oportunidad para cometer el delito.

“Eran dos cabros jóvenes. Se pasearon por todo el barrio, después los vi en las cámaras. Estuvieron mucho rato sentados aquí al frente, en la plaza, esperando. Como no andaba mucha gente, cuando esta señora se estacionó, se bajó a comprar y la chica quedó en el auto”, relató una vecina del sector.

En medio del intento de robo, la mujer logró reaccionar y le pidió a la niña que bajara del vehículo y escapara. La menor corrió hacia la calle y posteriormente pidió ayuda a vecinos, quienes la acogieron por algunos minutos antes de acompañarla de regreso.

“Ella le dijo a la niñita que se bajara, que arrancara. La niña se bajó y corrió hacia la calle. Después pidió ayuda a unos vecinos, ellos la acogieron, la tuvieron un rato y luego la trajeron hacia acá”, agregó la testigo.

Desde el municipio de Chiguayante confirmaron que los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público y a Carabineros. Daniel Carrillo, director de Seguridad Ciudadana, Emergencia y Protección Civil, señaló que “de acuerdo a los antecedentes con los que contamos, que hoy día ya stán en manos del Ministerio Público a través del procedimiento que adoptó Carabineros de la 7° Comisaría de Chiguayante, dos o tres antisociales habrían intentado sustraer un vehículo desde las afueras de este minimarket”.

“La víctima de este delito habría opuesto resistencia, lo que habría evitado que el vehículo fuera robado y se lograra evitar esta situación”, agregó Carrillo.

El hecho ocurre en medio de la preocupación pública por delitos violentos vinculados a encerronas y portonazos, especialmente tras el reciente caso ocurrido en San Bernardo, donde un menor de edad murió luego de ser arrastrado por más de tres kilómetros durante el robo de un vehículo.