María José Pérez de Arce: “Mi sueño más grande es ser la primera chilena en ganar un campeonato mundial de W Series”

María José Pérez de Arce conversó con Macarena Miranda en “Mujeres al Deporte” como la gran exponente del automovilismo femenino en Chile.

La piloto de 17 años ya acumula experiencias en el mundo del karting, como animadora frecuente del circuito nacional ROK Cup y de la Fórmula Codasur.

Habilidades y rendimiento que le permitieron ser designada para participar por Chile en los FIA Motorsports Games, algo así como los “Juegos Olímpicos” del automovilismo, en Francia.

“Feliz que me hayan dado esta oportunidad. Muy contenta con esta invitación, que es muy grande. Estoy orgullosa de representar a Chile y ser la única piloto mujer de la delegación. Me motiva mucho para seguir mejorando y aprender de otros pilotos”, explicó María José Pérez de Arce, quien así explicó cómo llegó a un deporte que mayoritariamente es practicado por hombres.

“Comencé en 2016. Desde siempre ha sido mi pasión y la de mi papá, va desde ahí. Siempre me ha tocado ser la única. Sería muy bonito que hubieran más mujeres compitiendo. Es un deporte súper bonito”, apuntó la deportista nacional.

Los desafíos y sueños de María José Pérez de Arce

Una de las novedades de este año en el karting chileno es la apertura de una categoría femenina por primera vez en la historia..

“Siempre he competido con hombres. Al principio fue difícil, no por mi desempeño sino por los comentarios fuera de la pista. Ahora que hay categoría femenina, ayuda a que lleguen más mujeres a este deporte. No me sumé ahí por la ventaja deportiva que ya tengo”, explicó María José Pérez de Arce ante esta nueva posibilidad para las mujeres deportistas.

En sus planes más inmediatos está la disputa de la Rok Cup de Las Vegas, la primera semana de noviembre

“Estoy con plan de entrenamiento físico, con un kinesiólogo y un quiropráctico, para rendir de la mejor manera en Francia (…) Estoy enfocada en tener los mejores resultados posibles, para eso me estoy preparando y con mucho entrenamiento en pista“, planteó la piloto, quien expresó cuál es su gran meta en el automovilismo.

“Mi sueño más grande es ser la primera chilena en ganar un campeonato mundial de W Series (Fórmula 1 de mujeres). Es a lo que me gustaría llegar. Esto es parte de un camino para llegar a eso”, cerró.