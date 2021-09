La parrilla está casi completa en F1: Aston Martin confirmó a Lance Stroll y Sebastian Vettel para el 2022

La temporada 2021 de la Fórmula 1 está entrando en tierra derecha con la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por la corona de la máxima categoría del automovilismo. Siete (o teóricamente ocho) son las carreras que restan y de reojo ya se mira hacia 2022.

Ahí, las 10 escuderías de la Fórmula 1 poco a poco han ido confirmando a sus pilotos para la próxima temporada, y este jueves tocó el turno de Aston Martin, quienes ya tenían avanzadas conversaciones con sus dos pilotos titulares, lo que se ratificó en la presente jornada.

El alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll seguirán siendo los pilotos de la escudería británica por toda la temporada 2022, con lo que la parrilla de la máxima categoría del automovilismo poco a poco se comienza a cerrar.

“Tengo muchas ganas de continuar el viaje con Sebastian (Vettel) el próximo año. No hemos logrado lo que nos propusimos hacer este año, pero eso solo ha amplificado nuestro hambre y nuestro impulso por el éxito la próxima temporada”, comentó Lance Stroll.

Por su parte, el cuatro veces campeón del mundo sostuvo que “creo en la fuerza de nuestro nuevo equipo en crecimiento, por lo que ya estoy deseando que llegue el 2022″, indicó Sebastian Vettel.

