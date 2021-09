Se mueven los fichajes en la Fórmula 1: George Russell es el nuevo compañero de Lewis Hamilton en Mercedes

Luego del Gran Premio de los Países Bajos disputado el pasado fin de semana, se comenzaron a confirmar fichajes importantes entre las principales escuderías de la Fórmula 1, entre los cuales, aparece la nueva “joya” que tendrá Mercedes desde el 2022: George Russell.

El piloto británico de 23 años fue oficializado como nuevo integrante de la entidad alemana, donde será compañero de su compatriota, Lewis Hamilton, séptuple campeón del mundo y líder del mundial.

El arribo de George Russell a Mercedes se da rápidamente tras la salida del corredor finlandés Valtteri Bottas, quien dejó a aquella escudería luego de cinco temporadas para fichar por Alfa Romeo y así ser el reemplazante de Kimi Raikkonen, que no seguirá en la Fórmula 1.

De esta manera, Russell le dice adiós a Williams y afrontará desde el 2022 desafíos más grandes en su corta carrera, en la cual consiguió quedar en un podio por primera vez en el Gran Premio de Bélgica, carrera afectada por la lluvia en donde el británico quedó en segundo lugar por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y delante de su nuevo compañero, Lewis Hamilton.

El piloto de 23 años ya había competido anteriormente con Mercedes. Fue en una carrera por el Gran Premio de Sakhir 2020. En aquella ocasión, sustituyó a Hamilton que se había contagiado de covid-19. Luego de una destacable actuación y algunos infortunios, terminó la carrera en el noveno lugar.

“Es oficial. El año que viene seré piloto de Mercedes F1. Este es un día especial para mí y quiero agradecer enormemente a Williams y Mercedes y todos los que me han apoyado para llegar a donde estoy hoy. No podría haberlo hecho sin cada uno de ustedes”, señaló Russel en sus redes sociales tras el anuncio.

It’s official. Next year, I’ll be a Mercedes F1 driver. This is a special day for me and I want to say a huge thank you to @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 and everyone who has supported me in getting to where I am today. I couldn’t have done it without every single one of you. 💙 pic.twitter.com/MmGA1vr9mR

— George Russell (@GeorgeRussell63) September 7, 2021