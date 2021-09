Valtteri Bottas ya no estará bajo la sombra de Hamilton en Mercedes: será el nuevo piloto de Alfa Romeo en 2022

Se termina una de las duplas más exitosas de la Fórmula 1 en las últimas temporadas. Este lunes Alfa Romeo confirmó el fichaje del finlandés Valtteri Bottas para la temporada 2022.

El piloto de Mercedes, compañero de Lewis Hamilton en la escudería alemana, dejará a los actuales monarcas tras no encontrar la renovación con la marca en la que siempre estuvo a la sombra del siete veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

“Se abre un nuevo capítulo en mi carrera como piloto. Estoy emocionado de unirme a Alfa Romeo Racing ORLEN para 2022 y los siguientes años, para lo que será un nuevo desafío con un fabricante icónico”, partió comentando Valtteri Bottas.

Agregó que “estoy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y estoy deseando devolverles su fe. Estoy más hambriento que nunca de luchar por grandes resultados y, cuando llegue el momento, por victorias”, complementó el piloto que ha ganado nueve grandes premios.

Valtteri Bottas llegará el 2022 a la escudería italiana para reemplazar a Kimi Raikkonen, quien hace algunos días anunció su retiro de la Fórmula 1 cuando finalice la presente temporada. En principio, será compañero de Antonio Giovinazzi.

También hace algunas semanas, se confirmó que Lewis Hamilton seguirá siendo el piloto oficial de Mercedes para la próxima temporada, y con la salida de Bottas, ahora resta conocer a su compañero de equipo para el siguiente año.

Ahí, el británico George Russell de Williams es el principal candidato para asumir el puesto que dejará Valtteri Bottas a fin de año. Cabe recordar que Russell ya corrió con los alemanes en la temporada pasada, cuando tuvo que reemplazar al campeón del mundo que se contagió de covid-19.

“No ha sido un proceso fácil, ni una decisión sencilla para nosotros. Valtteri (Bottas) ha hecho un trabajo fantástico en las últimas cinco temporadas y su aportación ha sido clave para nuestro éxito y crecimiento”, comentó Toto Wolff, jefe del equipo alemán.

Agregó que “junto con Lewis ha construido una asociación que se ha convertido en referencia cuando hablamos de dos compañeros de equipo en el deporte y eso ha sido un arma valiosa en nuestras batallas de campeonato y nos ha empujado a lograr un éxito sin precedentes“, cerró Toto Wolff.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 6, 2021