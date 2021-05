Histórico: Lewis Hamilton alcanzó su pole número 100 en la Fórmula 1

Este sábado, el piloto británico siete veces campeón, Lewis Hamilton, hizo historia y alcanzó su pole position número 100 en la Fórmula 1, por lo que largará primero en el Gran Premio de España.

Detrás de Hamilton llegaron Max Verstappen (Red Bull), a solo 36 centésimas de segundos, y su compañero de equipo en Marcedes Valtteri Bottas.

Por otro lado, el local Carlos Sainz (Ferrari) remató en el sexto lugar, mientras que Fernando Alonso (Alpine) logró meterse en la Q3.

Finalmente, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no pudo instalarse en los primeros puestos y terminó en un discreto séptimo lugar.

El Gran Premio de España se disputará este domingo 9 de mayo a contar de las 09:00 horas, y donde el gran candidato a ganar la carrera es Lewis Hamilton, quien precisamente viene de quedarse con el Gran Premio de Portugal.

✨ O N E H U N D R E D ✨@LewisHamilton makes it an incredible century of pole positions in Formula 1!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/jJmw8jTLr2

— Formula 1 (@F1) May 8, 2021