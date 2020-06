F1 confirmó la suspensión de los Grandes Premios Azerbaiyán, Singapur y Japón

Un duro golpe recibieron este viernes los fanáticos de la Fórmula 1, luego de que desde la organización del mundial de automovilismo confirmaran que se suspenden los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón.

Mediante un comunicado, desde el ente aseguraron que “como resultado de los desafíos actuales presentados por COVID-19, nosotros y nuestros promotores en Azerbaiyán, Singapur y Japón hemos tomado la decisión de cancelar sus carreras para la temporada 2020″.

“Estas decisiones se han tomado debido a los diferentes desafíos a los que se enfrentan nuestros promotores en esos países. En Singapur y Azerbaiyán, los largos plazos de entrega necesarios para construir circuitos callejeros hicieron imposible organizar los eventos durante un período de incertidumbre y en Japón, las restricciones de viaje en curso también llevaron a a la decisión de no proceder con la carrera”, agregaron.

De esta forma, los circuitos de Bakú, Marina Bay y Suzuka, deberán esperar hasta el 2021 para volver a acción, y de paso se suman a las ya carreras suspendidas en Australia, Mónaco, Francia y Países Bajos.

Cabe recordar que, hasta el momento, se han logrado confirmar la realización de ocho grandes premios en seis países distintos, todos en Europa. En el caso de Austria y Gran Bretaña, se realizarán dos Grandes Premios, a la espera de lo que pase con las otras 10 carreras repartidas entre Asia y América.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e

— Formula 1 (@F1) June 12, 2020