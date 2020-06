FIA confirmó los primeros ocho Grandes Premios de F1 con América y Asia en duda

Ocho carreras confirmadas, cuatro canceladas y 10 en veremos es lo que tiene actualmente la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) asegurado hasta este momento para la Fórmula 1 en su temporada 2020.

La máxima categoría del mundo motor se ha visto duramente golpeada por la pandemia del coronavirus, temporada que debía comenzar en el mes de marzo en Australia, pero que por culpa de la enfermedad aún no logra ver acción.

En ello y en colaboración con los países organizadores, hasta el momento se han logrado confirmar la realización de ocho grandes premios en seis países distintos, todos en Europa. En el caso de Austria y Gran Bretaña, se realizarán dos Grandes Premios, a la espera de lo que pase con las otras 10 carreras repartidas entre Asia y América.

Por otra parte, son cuatro los circuitos que fueron cancelados completamente y deberán esperar hasta el 2021 para volver a la acción de la máxima categoría del automovilismo.

“No vamos a dar una fecha límite en este momento. Con la variabilidad de la situación, un plazo crearía presiones que pueden no ser adecuadas y realistas, así que estamos pensando en los objetivos. Nuestro objetivo sería antes de finales de junio, si no completar el resto del calendario, al menos tener control sobre él. Sabemos lo que nos gustaría intentar hacer”, comentó Chase Carey respecto a los circuitos que están a la espera de poder realizarse o no en la categoría.

Grandes Premios confirmados

Austria / Spielberg / 5 de julio

Austria / Spielberg / 12 de julio

Hungría / Hungaroring / 19 de julio

Gran Bretaña / Silverstone / 2 de agosto

Gran Bretaña / Silverston / 9 de agosto

España / Montmeló / 16 de agosto

Bélgica / Spa / 30 de agosto

Italia / Monza / 6 de septiembre

Grandes Premios cancelados

Australia

Mónaco

Francia

Países Bajos

Grandes Premios en espera