Gobierno da pie atrás y confirma corredores viales para el Gran Concepción: obras seguirán adelante

El Gobierno revirtió su decisión de suspender los corredores de transporte público de las rutas 150 y 160 en el Gran Concepción.

Así lo confirmó el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, luego de participar en una reunión con el ministro del Interior, el alcalde de Concepción y el delegado presidencial.

El anuncio se produjo ante las críticas generadas por el congelamiento de las obras, que había sido justificado por el Ministerio de Hacienda debido a la estrechez fiscal.

“La buena noticia es que las obras no van a paralizarse. El proceso de ejecución de los corredores de transporte público de las rutas 150 y 160 se va a desarrollar en los plazos que estaban considerados”, afirmó Giacaman.

El gobernador explicó que los proyectos no serán desarrollados mediante concesiones, sino que pasarán a ser ejecutados directamente por la Dirección de Vialidad. “Van a tomarlos como obras propias de la cartera del Ministerio de Obras Públicas, y yo creo que eso es una muy buena noticia para nuestra región”, sostuvo.

Según Giacaman, la continuidad de las iniciativas permitirá resguardar cerca de 4.000 puestos de trabajo y mejorar los desplazamientos de miles de habitantes que utilizan diariamente estas rutas.

Además, solicitó que el ministro de Obras Públicas asista a una reunión convocada para este jueves con parlamentarios, alcaldes y consejeros regionales, con el objetivo de entregar certezas sobre los plazos y el mecanismo de ejecución.

La autoridad también criticó que la suspensión inicial fuera comunicada sin una coordinación previa con los representantes locales. “Es una falta de respeto que se tomen decisiones sin coordinarse, sin conversar con las autoridades regionales, sobre todo con aquellas que hemos sido electas por la ciudadanía”, manifestó.

Giacaman agregó que el encuentro de este jueves reunirá a las autoridades directamente vinculadas con los proyectos, quienes representan a más de 1,1 millones de habitantes. “El objetivo es que el ministro de Obras Públicas pueda presentar la decisión que tiene el Gobierno y darle absoluta credibilidad al compromiso de que se van a concretar las obras en los plazos considerados”, concluyó.