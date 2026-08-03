Ministerio de Ciencia mantiene suspensión de Becas Chile para magister y doctorados: acusan perjuicio de $92 mil millones

Una profunda reestructuración enfrentará el principal programa de formación de capital humano avanzado del país. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dio a conocer los resultados de una revisión integral a “Becas Chile”, revelando cifras de incumplimiento con la sque justifican la suspensión temporal de la convocatoria 2026 para los programas de magíster y postdoctorado en el extranjero.

El informe, encargado por la ministra Ximena Lincolao al asumir su cartera, analizó por primera vez de manera consolidada todas las adjudicaciones realizadas entre 2008 y 2026. Durante este periodo, el Estado entregó 12.589 becas a 11.340 personas, ejecutando una inversión pública de $688 mil millones.

Sin embargo, el desglose del comportamiento de los beneficiarios encendió las alertas. Mientras el 33% ha cumplido completamente sus obligaciones y el 46% se encuentra en etapas de retribución o gracia, un 14% mantiene un incumplimiento declarado. Esta cifra se traduce en 1.666 becarios morosos que mantienen una deuda directa con el Estado calculada en $92 mil millones.

“Este beneficio conlleva compromisos claros, entre ellos el pago, el envío correcto de la documentación y la actualización oportuna del estatus (...). El cumplimiento de estos compromisos es, ante todo, un acto de justicia con el 86% de los becarios que sí cumplen, y una forma de retribuir al país como corresponde”, sentenció la ministra Lincolao.

Las proyecciones del ministerio advierten además un riesgo de pérdidas potenciales si no se revierte esta tendencia. Actualmente, hay $481 mil millones desembolsados cuyo cumplimiento futuro está bajo escrutinio, sumado a que en 2027 vence el plazo de retorno al país para 990 becas, lo que pone en riesgo otros $82.700 millones.

Suspensión temporal y rediseño del sistema

Ante este complejo escenario financiero, la cartera de Ciencia determinó mantener la suspensión temporal de la convocatoria 2026 de Becas Chile para magíster y postdoctorado en el exterior. La medida, recalcaron desde el Ejecutivo, busca sanear la gestión antes de comprometer nuevos recursos estatales, aclarando que los doctorados y los magísteres nacionales continuarán operando con normalidad.

“Esta decisión no implica el fin del programa, sino que busca garantizar que cada peso destinado a la formación de capital humano avanzado se traduzca efectivamente en el retorno que establece la ley”, especificó el comunicado oficial. El ministerio destacó además que, tras el anuncio de la revisión en junio, la cifra de morosos descendió de más de 2.000 a los actuales 1.666 casos.