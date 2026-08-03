Después de una semana cerrada: Metro reabre este martes la estación Santa Isabel tras incendio en tren de Línea 5

La estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago volverá a operar este martes 4 de agosto, tras permanecer cerrada por una semana debido al incendio que afectó a un tren el pasado 27 de julio.

Metro informó que finalizaron los trabajos de recuperación del recinto, que incluyeron limpieza, ventilación, reconstrucción y una revisión de las instalaciones. Además, se realizaron mediciones ambientales supervisadas por la Seremi de Salud para descartar riesgos.

La empresa confirmó que los análisis no detectaron elementos contaminantes en la estación.

“Los resultados de las muestras ambientales determinaron que no se detectaron elementos contaminantes en ninguna de las muestras analizadas, confirmando que las condiciones para el tránsito y permanencia de cualquier persona en la estación son completamente seguras”, señaló Metro.

Con la reapertura, Santa Isabel retomará su funcionamiento habitual dentro del servicio de la Línea 5.