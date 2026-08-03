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VIDEO. Karol G vive incómodo momento durante concierto en Canadá: guardias tuvieron que intervenir

La artista colombiana se encuentra realizando su gira “Viajando por el mundo - Tropitour” con el que llegará a Chile el próximo mes de enero.

Nicolás Lara Córdova

Karol G vive incómodo momento durante concierto en Canadá: guardias tuvieron que intervenir

A meses de su esperado regreso a Chile, Karol G vivió un incómodo momento durante uno de los conciertos que ofreció en Canadá el pasado fin de semana.

En una serie de registros que se han viralizado en redes sociales, un fanático subió al escenario e incomodó a la artista colombiana con sus acciones.

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El sujeto intentó tomar de la mano a la intérprete de Matadora, Latina Foreva y Papasito y, además, comenzó a bailar muy cerca de ella, generando evidente incomodidad.

En un momento, el hombre incluso trató de quitarle el micrófono a Karol G. Sin embargo, gracias a la rápida intervención del equipo de seguridad, la situación no pasó a mayores.

Una vez que los guardias retiraron al individuo del escenario, la “Bichota” pudo continuar con su espectáculo sin mayores inconvenientes.

Karol G se encuentra realizando su gira Viajando por el Mundo - Tropitour, con la que regresará a Chile para presentarse los próximos 28, 29, 30 y 31 de enero en el Estadio Nacional.

@jaquesal15

Que peligro y ella tan linda cómo manejó la situación @Karol G en Toronto!!🇨🇦🧡#karolg #labichota #toronto #fyp #viral

♬ original sound - Jaque

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