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FOTOS. “Nos maravillamos con la vida”: el aplaudido gesto romántico de Daniel Matamala y Francisca Valenzuela que causó furor en redes

El periodista le dedicó una publicación a su pareja, con la que tiene una hija en común.

Nicolás Lara Córdova

“Nos maravillamos con la vida”: el aplaudido gesto romántico de Daniel Matamala y Francisca Valenzuela que causó furor en redes

El pasado fin de semana, el conocido periodista Daniel Matamala utilizó su cuenta de Instagram para hacer un repaso de lo que fueron sus meses de junio y julio, periodo en el que estuvo cubriendo el Mundial 2026.

En un extenso mensaje, el comunicador repasó sus últimas semanas y también dedicó unas palabras a su actual pareja, la cantante Francisca Valenzuela, con quien tiene una hija.

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“Junio-julio pasó volando entre el Mundial, que me llevó por México, Atlanta, Miami y NYC (¡Gracias, Chilevisión, por mi primera experiencia cubriendo un Mundial en terreno!)”, comenzó escribiendo.

“Mi Wonder Woman, Francisca Valenzuela, premiada en LAMC, protagonista y organizadora de Ruidosa Lincoln Center y lanzando Maldita“, agregó el periodista junto a una serie de fotografías de la artista nacional.

“Cada día nos maravillamos con la vida”, cerró Matamala.

El mensaje fue celebrado por los seguidores de ambos, quienes les dedicaron diversos mensajes de cariño y felicitaciones.

“Eres un grande, Daniel, y Fran es magnífica”, “Padres de Chile”, “Los admiro. Bella pareja y tremendos profesionales” y “Eres un gran ser humano, simple y auténtico, y Francisca una súper mujer, complemento perfecto”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

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