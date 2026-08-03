Conocido actor de K-Dramas regresa a Chile con novedoso tour: conoce lugar, precio y dónde comprar las entradas

Este lunes, los y las fanáticas de las novelas coreanas recibieron una importante noticia luego de que se confirmara el regreso a Chile de uno de los actores más populares del género.

El actor Hwang In Yeop anunció esta semana su regreso al país como parte de su gira To You, con la que se reunirá con sus seguidores en un exclusivo fan meeting.

En su primera visita a Chile, en 2025, el intérprete, conocido por sus papeles en True Beauty, The Sound of Magic y Family by Choice, llamó la atención por su cercanía con el público y sorprendió al probar mote con huesillo.

La gira To You tendrá un formato más íntimo, con conversaciones, dinámicas especiales y música en vivo para que los asistentes puedan compartir una experiencia cercana junto al actor.

Hwang In Yeop se presentará el próximo 19 de noviembre en el Teatro Caupolicán, y las entradas estarán disponibles a través del sistema Punto Ticket desde el viernes 7 de agosto, a las 12:00 horas.

Por el momento, no se han informado los valores de las entradas para las distintas ubicaciones.