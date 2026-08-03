;

Conocido actor de K-Dramas regresa a Chile con novedoso tour: conoce lugar, precio y dónde comprar las entradas

El actor confirmó su retorno a Chile tras su exitoso paso en 2025 donde se reunió con sus fans en el Teatro Caupolicán.

Nicolás Lara Córdova

Conocido actor de K-Dramas regresa a Chile con novedoso tour: conoce lugar, precio y dónde comprar las entradas

Este lunes, los y las fanáticas de las novelas coreanas recibieron una importante noticia luego de que se confirmara el regreso a Chile de uno de los actores más populares del género.

El actor Hwang In Yeop anunció esta semana su regreso al país como parte de su gira To You, con la que se reunirá con sus seguidores en un exclusivo fan meeting.

Revisa también:

ADN

En su primera visita a Chile, en 2025, el intérprete, conocido por sus papeles en True Beauty, The Sound of Magic y Family by Choice, llamó la atención por su cercanía con el público y sorprendió al probar mote con huesillo.

La gira To You tendrá un formato más íntimo, con conversaciones, dinámicas especiales y música en vivo para que los asistentes puedan compartir una experiencia cercana junto al actor.

Hwang In Yeop se presentará el próximo 19 de noviembre en el Teatro Caupolicán, y las entradas estarán disponibles a través del sistema Punto Ticket desde el viernes 7 de agosto, a las 12:00 horas.

Por el momento, no se han informado los valores de las entradas para las distintas ubicaciones.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad