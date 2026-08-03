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Rangers mueve el mercado de la B con la llegada de su nuevo arquero: pasó por su archirrival

Fabián Cerda fue oficializado como nuevo refuerzo del cuadro talquino, donde llega para reemplazar al lesionado José Luis Gamonal.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Rangers de Talca debió acudir de emergencia al mercado de pases tras la lesión de su arquero titular, José Luis Gamonal, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera de competencia durante todo el segundo semestre de la Primera B.

Ante la baja del guardameta, la dirigencia del cuadro piducano reaccionó rápidamente y este lunes oficializó la incorporación de Fabián Cerda, portero de 37 años que cuenta con un amplio recorrido en el fútbol chileno.

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“Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo arquero, Fabián Cerda, quien se suma a la familia más grande de la región del Maule”, anunció el club a través de sus redes sociales.

“Formado en Universidad Católica, Fabián cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol chileno, defendiendo los colores de diversos clubes a nivel nacional. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío junto a Rangers. ¡Vamos con todo!“, agregaron.

Cerda debutó en la UC en 2009, donde levantó un torneo de Primera División al año siguiente, y posteriormente desarrolló una amplia carrera defendiendo a equipos como Puerto Montt, Palestino, Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, archirrival de Rangers.

El último equipo de Cerda fue Deportes La Serena, club en el que permaneció hasta fines de 2025. Desde entonces, el experimentado guardameta se encontraba sin club durante más de ocho meses. Su último partido fue el 7 de septiembre de 2025, cuando fue titular en la derrota por 2-0 frente a Limache por la semifinal de ida de la Copa Chile.

Con esta nueva incorporación, el equipo de Ivo Basay buscará salir del fondo de la Primera B, donde aún no logra conseguir triunfos y suma apenas cinco puntos en 17 partidos disputados, quedando seriamente comprometido con el descenso.

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