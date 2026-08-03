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Droga, armas y un auto a nombre del futbolista: los antecedentes que vinculan a Carlos Palacios con la investigación contra su suegro

El Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias tras un operativo donde se hallaron sustancias ilícitas, armamento y un vehículo asociado al jugador.

Martín Neut

Carlos Palacios

Carlos Palacios / Rodrigo Valle

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, no descartó que el futbolista Carlos Palacios pueda ser incorporado a las diligencias de una investigación por narcotráfico que mantiene a su suegro, Sebastián Soto Guerra, en prisión preventiva junto a otros tres imputados.

La causa, encabezada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, permitió desbaratar cuatro organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

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En el operativo se incautó más de una tonelada de sustancias ilícitas, además de armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, con un avalúo superior a los $18 mil millones.

Uno de los antecedentes que vinculó al entorno del jugador de Boca Juniors surgió tras uno de los allanamientos realizados en una vivienda arrendada por la hija de Soto Guerra, inmueble que, según antecedentes conocidos, sería financiado por Palacios.

“Nunca descartamos nada”

En el lugar los detectives encontraron droga, armas y un vehículo de alta gama inscrito a nombre del futbolista. A raíz de estos elementos, el Ministerio Público fue consultado sobre si el delantero podría ser investigado por algún eventual vínculo con los hechos.

Barros aseguró que la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas investigativas y afirmó que “nosotros nunca descartamos nada en ninguna investigación porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro".

El persecutor explicó que la investigación debe avanzar sin descartar escenarios y agregó que “siempre están todas las posibilidades de que puedan ser imputados o pueda ser testigos en este caso en particular", aunque hasta ahora Palacios no figura como imputado en la causa.

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