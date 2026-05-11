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Esquí náutico: Team Chile tendrá seis representantes en el US Masters

Cinco esquiadores nacionales obtuvieron su cupo el pasado fin de semana en un evento clasificatorio.

Carlos Madariaga

Esquí náutico: Team Chile tendrá seis representantes en el US Masters

Esquí náutico: Team Chile tendrá seis representantes en el US Masters / TOP Comunicaciones

Si hay un evento que reúne a los mejores del mundo en el esquí náutico es el US Masters, torneo que, como no, tendrá representación chilena, considerando los grandes avances nacionales en esta disciplina.

Es tan exigente el campeonato que solo los mejores seis especialistas de cada prueba son los que clasifican.

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El pasado fin de semana, en Florida, se disputó el evento clasificatorio, donde Martín Labra, Matías González, Emile Ritter (open), Trinidad Espinal (slalom) y Samuel Browne (slalom) lograron sus boletos en esquí náutico, mientras Ignacia Holscher logró también la marca en wakeboard.

Trinidad Espinal marcará un hito al ser la única latinoamericana en la especialidad del US Masters tras clasificar con una marca de 1 boya a 10,75 metros.

En tanto, Martín Labra, con marcas de 9.650 puntos en figuras y 64.9 metros en salto (récord personal), será el primer esquiador chileno en clasificar a dos pruebas en la serie adulta.

“Tincho” compartirá en el muelle con el campeón mundial open Matías González, quien ya tenía su cupo asegurado en el evento tras ganar en el Moomba Masters de Australia, en marzo pasado.

El US Masters se disputará entre el 22 y 24 de mayo en Callaway Gardens, en el estado de Georgia.

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