Tribunal autoriza a Ricardo Yáñez a salir de Chile pese a mantener arraigo nacional: viajará a cumbre en Brasil

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez podrá viajar a Brasil, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolviera suspender temporalmente las medidas cautelares que le impiden abandonar Chile.

La autorización estará vigente entre el 4 y el 7 de agosto, periodo en que Yáñez se trasladará hasta Brasilia para participar en la Cumbre Regional sobre Seguridad y Justicia 2026, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El exuniformado asistirá en su calidad de director del Centro de Estudios y Gestión Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Su defensa argumentó que su participación era relevante debido a su experiencia en seguridad y al cargo que desempeña actualmente.

Las medidas cautelares contra Ricardo Yáñez

Yáñez se encuentra con arraigo nacional y firma mensual tras ser formalizado en la denominada causa Alto Mando.

En esta investigación, el Ministerio Público indaga la eventual responsabilidad penal de exautoridades de Carabineros por delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social de 2019.

Al solicitar la suspensión de las cautelares, su defensa también aseguró que el exgeneral ha cumplido de manera “estricta e impecable” las condiciones decretadas por el tribunal.

La reacción del exgeneral de Carabineros

Luego de conocerse la resolución, Yáñez valoró la autorización y destacó que los intervinientes no presentaron reparos ante el tribunal.

“El tribunal resolvió en base a los antecedentes y condición actual de la causa, donde no se opuso a la solicitud ni la Fiscalía ni el INDH”, afirmó.

Asimismo, el exgeneral sostuvo que “se entiende que mi viaje es en el ámbito laboral y profesional”.

Finalmente, Yáñez destacó la importancia de participar en este tipo de encuentros internacionales. “Hoy nadie puede restarse para apoyar las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de seguridad y dar, unidos y fuertes, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, concluyó.