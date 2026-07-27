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Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito llega a Crunchyroll: ¿a qué hora se estrena en Chile?

La película de anime más taquillera de la historia aterriza finalmente en streaming. Revisa el horario de estreno y los detalles para verla desde Chile.

Juan Castillo

Demon Slayer: Infinity Castle

Demon Slayer: Infinity Castle

Después de poco más de un año desde su debut en los cines japoneses, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I llegará este martes 28 de julio a Crunchyroll.

La plataforma confirmó que la primera entrega del desenlace cinematográfico podrá verse con una amplia selección de subtítulos y doblajes, aunque la disponibilidad puede variar según el territorio.

La cinta comenzó su recorrido comercial en Japón el 18 de julio de 2025 y terminó convirtiéndose en la película de anime con mayor recaudación mundial, superando a Demon Slayer: Mugen Train. Su taquilla global alcanzó aproximadamente los US$793,6 millones, según los registros de Box Office Mojo.

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¿A qué hora se estrena El Castillo Infinito en Chile?

Crunchyroll informó oficialmente que la película se estrenará el 28 de julio de 2026, a las 8:00 a.m. PT. Debido a la diferencia horaria, el lanzamiento estará disponible desde las 11:00 horas de Chile continental este martes.

La llegada al streaming ocurre tras un recorrido marcado por cifras históricas. Además del récord mundial para una producción de anime, la cinta consiguió el estreno más grande para una película del género en Norteamérica, con más de US$70 millones durante su primer fin de semana. También se transformó en la película internacional con mayor recaudación en ese mercado.

La historia continúa después del entrenamiento de los Pilares. Tanjiro y los Hashira son arrastrados a la fortaleza controlada por Muzan Kibutsuji, donde comienza el enfrentamiento definitivo entre el Cuerpo de Exterminio de Demonios y las Lunas Superiores. La película tiene una duración aproximada de dos horas y 35 minutos y corresponde a la primera parte de una trilogía.

El estreno permitirá que los seguidores vuelvan a ver la película desde sus hogares o accedan por primera vez a una producción que permaneció durante más de un año ligada principalmente a su recorrido cinematográfico.

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