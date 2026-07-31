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Sernac emite alerta para más de 1.900 vehículos por falla técnica: estos son los modelos afectados en Chile

Los automóviles afectados fueron comercializados en el país entre 2021 y 2024. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para más de 1.900 vehículos por falla técnica: estos son los modelos afectados en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para algunos vehículos debido a un posible defecto en la bomba de combustible de baja presión.

Ford Motor Company Chile SPA advirtió sobre la medida para los vehículos de la marca Ford, de los modelos F-150, Mustang, Expedition y Explorer, comercializados en Chile entre los años 2021 y 2024.

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Según informó el organismo, la alerta de seguridad afectaría a un total de 1.959 unidades repartidas a lo largo del país.

El ente fiscalizador señala que en algunos de los vehículos involucrados “podría presentarse una falla de la bomba de combustible de baja presión, lo que podría causar un suministro insuficiente de combustible al motor por la pérdida de presión y flujo de combustible del tanque provocando que el vehículo se apague”.

La falla de la bomba, podría: “Cortar de forma repentina el flujo de combustible y apagar el motor en pleno movimiento, lo que provoca la pérdida de tracción y asistencia de dirección/frenado, aumentando el riesgo de sufrir un accidente”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac recomienda a los conductores verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN (revisar acá).

De resultar afectados, los consumidores deben ponerse en contacto directamente con la empresa a cargo para proceder con la reparación del vehículo.

“El procedimiento tiene una duración aproximada de 0,4 horas y no tiene costo para los consumidores afectados”, señala el Sernac.

A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono/Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Centro de atención al cliente: https://www.ford.cl/acerca/contacto
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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