Gobierno proyecta complejo escenario fiscal: metas fiscales no se cumplirán desde 2027

Antes de la votación en el Senado de la megarreforma, el Gobierno actualizó sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, confirmando que el escenario para las finanzas públicas seguirá siendo complejo durante los próximos años.

El Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre, de la Dirección de Presupuestos (Dipres), plantea dos escenarios: uno base, que considera la situación actual, y otro alternativo que incorpora los efectos de la iniciativa .

Sin embargo, en ambos casos se proyecta que la meta fiscal prevista en el decreto de balance estructural desde el 2027 en adelante no se cumplirá.

Para ese año, el balance fiscal estructural se estima en -2,1% del PIB en el escenario base y en -2,4% en el alternativo. En 2030, en tanto, el déficit estructural alcanzaría -1,7% y -2,1% del PIB, respectivamente.

Proyecciones

El documento, publicado la noche del martes, señala que para el cumplimiento de la trayectoria de balance estructural comprometida por la administración, se requiere que el gasto converja por debajo de su nivel actualmente comprometido.

En concreto, las holguras fiscales permanecerán negativas durante todo el horizonte de proyección, fluctuando entre -0,2% y -0,5% del PIB.

Deuda pública

El informe también advierte que la trayectoria de la deuda pública dependerá de la evolución del gasto y del eventual impacto de la megarreforma. Para 2026, la deuda bruta del Gobierno Central se proyecta en $155.441.950 millones , equivalente al 42,7% del PIB.

Sin embargo, bajo el escenario base con gasto comprometido, la deuda seguiría aumentando y superaría el nivel prudente de 45% del PIB en 2029, alcanzando 45,5% en 2030. Si el gasto se ajusta a las metas del balance estructural, en cambio, cerraría ese año en 44,1% del PIB.

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En el escenario alternativo la deuda bruta disminuye tanto para el caso del gasto comprometido como del compatible con meta, y se mantiene bajo el 45% del PIB en todo el horizonte.

Meta fiscal en 2026

Según el reporte, el déficit efectivo de este año llegará a 2,0% del PIB y el déficit estructural a 2,6%, cifras que mejoran respecto del informe anterior gracias al mayor aporte de los ingresos provenientes del cobre y el litio, junto con un esfuerzo adicional de contención del gasto.

En el plano local, la proyección de crecimiento para 2026 fue revisada a la baja desde 2,1% a 1,8%, debido al menor desempeño registrado durante el primer trimestre, especialmente en sectores ligados a recursos naturales , además de una demanda interna más moderada.

Pese a ello, el Gobierno mantiene una visión más optimista para los años siguientes. En el escenario base prevé una recuperación de la actividad hasta 2,8% en 2027, impulsada por una mayor inversión y la normalización de los sectores ligados a los recursos naturales.

Ministerio de Hacienda | Agencia UNO / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO Ampliar

Si la megarreforma es aprobada, la Dipres estima que el crecimiento alcanzaría 3,7% en 2027 y se mantendría cercano a 3,5% hacia el final del período de proyección.

Respecto a las metas fiscales del Gobierno para su período de cuatro años, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez Meza, señaló que “son metas exigentes, pero realistas y posibles, que muestran un compromiso claro con la convergencia hacia el balance en el mediano plazo y la estabilización de la deuda, cuyo nivel ancla se mantiene en 45% del PIB”.