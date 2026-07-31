Candidato en elecciones internas del Partido Republicano es imputado por derrame de aceite en Lago Chungará y fue buscado por Interpol

El gobernador regional, Diego Paco, sostuvo un encuentro con el Consejo de Defensa del Estado para evaluar las acciones judiciales por el derrame de más de 25.000 litros de aceite en el Lago Chungará. El desastre ecológico ocurrió en noviembre de 2025 tras el volcamiento de un camión de carga en la zona lacustre.

El jefe regional solicitó que la querella se extienda a la empresa Grupo de Transporte Internacional Vargas Nogales SRL de Bolivia. Esta compañía es representada en Chile por Luis Araya Valdecchy, motivo por el cual hoy se encuentra imputado en la causa por la severa contaminación.

Araya Valdecchy es excandidato a consejero regional (Core) y compite actualmente por la vicepresidencia del Partido Republicano en Arica bajo la lista dos. Hace pocos días se le vio haciendo campaña activa en redes sociales junto a la diputada Stephanie Jeldres.

Requerimiento de Interpol y silencio político

A la par de este proceso judicial, se conoció un documento al que tuvo acceso el medio ADN, que revela que Araya fue buscado por la Interpol. La policía internacional lo requería por su presunta vinculación con el delito de contrabando en Perú.

Pese a los intentos de la prensa por obtener una declaración del imputado sobre el caso Chungará y sus antecedentes en Perú, no hubo respuesta de su parte. Ante esta situación, se ha registrado un silencio transversal en el partido de gobierno.