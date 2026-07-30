El emotivo regalo que recibió Rosalía durante su estadía en Chile y que ya es furor en redes

El pasado miércoles 29 de julio, la cantante española Rosalía ofreció el último de sus cuatro conciertos en el Movistar Arena, en el marco de su regreso a Chile con la gira LUX Tour.

La catalana de 33 años se presentó por tercera vez en nuestro país, tras sus exitosos pasos por Lollapalooza 2019 y 2023, cautivando una vez más a sus fanáticos.

Uno de los puntos de encuentro de los seguidores fue el hotel The Singular Santiago, ubicado en el barrio Lastarria, donde se hospedó la artista. Hasta ese lugar llegaron cientos de personas para esperarla a la salida y entregarle diversos regalos.

Uno de ellos, obsequiado en vivo por el comunicador Nacho Pop durante una transmisión del programa Hay que Decirlo de Canal 13, terminó robándose el corazón de la española, quien incluso decidió compartirlo en sus redes sociales.

El presente consistía en una fotografía de Torres del Paine junto a una bandera chilena y un mensaje que decía: “Rosalía, Chile te ama”. El gesto rápidamente se volvió viral y terminó por sellar el exitoso paso de la artista por nuestro país.