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Fiscalización migratoria en Lampa termina con captura de dos prófugos por abuso sexual y violencia intrafamiliar

Uno de los imputados era requerido desde 2024, mientras que el otro mantenía una orden de detención emitida hace dos meses

Ruth Cárcamo

Cedida

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La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la comuna de Lampa, región Metropolitana, a dos hombres que permanecían prófugos de la justicia: uno por el delito de abuso sexual y el otro por violencia intrafamiliar.

Las capturas se concretaron durante la noche de este miércoles, en el marco de fiscalizaciones migratorias realizadas en los campamentos Vista Hermosa y Lamparaíso, donde residen más de 4 mil personas. El operativo contó con la participación de cerca de 50 detectives.

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En medio del procedimiento, los funcionarios policiales encontraron a los dos prófugos. Uno de ellos mantenía una orden de detención vigente desde 2024, mientras que el otro era requerido por una orden emitida hace dos meses por la Fiscalía de la Región de O’Higgins.

Fiscalizaciones

“El primer prófugo detenido es un ciudadano chileno con una orden por abuso sexual de una menor de 14 años (...) Junto con ello, se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana por violencia intrafamiliar, quien estaba prófugo desde el año 2024”, informó la prefecta Catherine González.

Además, los detectives fiscalizaron a 30 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en el país.

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