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Exsecretaria ejecutiva de la ANFP lidera nuevo gremio de casas de apuestas online

Sandra Kemp encabeza la Agrupación de iGaming Responsable, la cual busca que la industria pueda regularse en el país.

Carlos Madariaga

Exsecretaria ejecutiva de la ANFP lidera nuevo gremio de casas de apuestas online

Exsecretaria ejecutiva de la ANFP lidera nuevo gremio de casas de apuestas online / Redmad.cl

Las casas de apuesta en línea se han mantenido en la palestra pública en los últimos años en Chile, con el debate aún abierto en torno a la regulación de su funcionamiento en el país.

Al respecto se dio a conocer la creación de un nuevo gremio que agrupa a parte de aquellas empresas, la Agrupación de iGaming Responsable (AGR).

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Sumándose a AgruGaming y la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), esta última integrada por Betsson, Coolbet, Latamwin y Juegaenlínea, esta nueva organización la integran Betano, Betsala, Estelarbet, Juegalo y Novibet.

La particularidad de la Agrupación de iGaming Responsable es que tiene a una conocedora del fútbol chileno como su líder.

Se trata de la abogada Sandra Kemp, quien fuera secretaria ejecutiva de la ANFP entre 2021 y 2023.

“El desafío clave es asegurar que la industria opere bajo un marco regulatorio claro, dando espacio a operadores formales, responsables que prioricen la protección a menores y grupos vulnerables, al usuario adulto, que contribuya a los ingresos públicos a través de impuestos, que cree oportunidades de empleo e impulse el desarrollo del deporte en Chile”, recalcó en un comunicado, fundamentando la necesidad de que haya una regulación a estas empresas en Chile.

“AGR se creó para demostrar que hay operadores comprometidos a cumplir con estándares rigurosos, aceptar una supervisión efectiva y colaborar con las autoridades para ayudar a construir un mercado sostenible y regulado”, cerró Kemp, proyectando el debate legislativo, el cual se encuentra en la revisión de más de 570 indicaciones al proyecto de ley y que deberá resoolver la Comisión de Economía del Senado.

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