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“Incurrió en un error”: cabo imputado por muerte de carabinero en La Serena queda en libertad tras pagar fianza

Según el abogado del funcionario, la fiscal militar descartó por ahora un homicidio doloso y los antecedentes apuntan a un eventual cuasidelito de homicidio.

Ruth Cárcamo

X @Carabdechile

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Fue el pasado lunes cuando Carabineros confirmó la muerte del cabo primero Yordan Alejandro Sepúlveda Gómez, ocurrida al interior de la 6ª Comisaría Las Compañías de La Serena mientras se realizaba la entrega de un armamento en el recinto policial.

La Fiscalía Militar quedó a cargo de la investigación para esclarecer la dinámica de los hechos. En ese contexto, la defensa del funcionario imputado aseguró que los antecedentes reunidos hasta ahora apuntan a un hecho culposo y descartan, de momento, la existencia de un homicidio doloso.

El abogado Carlo Silva, representante del cabo segundo involucrado, explicó a Diario El Día que el incidente ocurrió cuando su defendido concluía su turno y realizaba la entrega de su equipamiento institucional.

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“Incurrió en un error”

“Lamentablemente, incurrió en un error al no efectuar el procedimiento de descarga total y de seguridad de su arma de servicio (...) Esto provocó que, al retirar el cordón de seguridad con el que los carabineros suelen portar sus armas, se accionara un mecanismo que efectuó un disparo, impactando al funcionario encargado de recibir el armamento”, señaló.

Tras el hecho, el cabo segundo fue detenido por instrucción de la Fiscalía Militar y permaneció bajo esa condición hasta la mañana del martes, cuando fue presentado ante el tribunal militar.

De acuerdo con Silva, la fiscal militar descartó, por el momento, la existencia de un homicidio doloso y estimó que los antecedentes apuntan a un eventual cuasidelito de homicidio, derivado de una presunta negligencia en la manipulación del arma de servicio.

“Ya se encuentra en libertad”

“Mi representado mantiene la calidad de imputado, pero la fiscal estimó que la prisión preventiva no era una medida cautelar procedente, por lo que decretó una fianza de $500 mil. Esta fue pagada y recuperó su libertad”, indicó el abogado.

Finalmente, agregó que el cabo segundo “ya se encuentra en libertad y está siendo trasladado a un centro asistencial para recibir apoyo psicológico, debido a las graves afectaciones emocionales que le ha provocado esta situación”.

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