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XLOV confirma su regreso a Chile: se presentará en noviembre con su nueva gira latinoamericana

El grupo surcoreano volverá al Teatro Caupolicán con su gira “XLOV I, GOD TOUR IN LATAM II”, donde presentará en vivo las canciones de su nuevo mini álbum.

Nelson Quiroz

XLOV

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La agrupación surcoreana XLOV volverá a Chile este 2026 con un concierto programado para el 24 de noviembre en el Teatro Caupolicán, como parte de su gira “XLOV I, GOD TOUR IN LATAM II”, con la que presentará en vivo su segundo mini álbum, I, God.

El cuarteto, integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru, regresa al país tras su primera visita, donde prometió volver con nueva música. En esta ocasión, el espectáculo incluirá las canciones de su más reciente trabajo discográfico, lanzado el 27 de mayo, además de los temas que marcaron su debut en la escena del k-pop.

ADN

XLOV

Desde su debut en enero de 2025, XLOV ha protagonizado uno de los crecimientos más rápidos de la nueva generación del género. Actualmente supera el millón de suscriptores en YouTube, suma 1,8 millones de seguidores en Instagram y registra más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidando una comunidad internacional de fanáticos conocida como EVOL.

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El nuevo álbum ha ganado notoriedad gracias al sencillo “SERVE”, cuyo videoclip contó con la participación especial de la actriz surcoreana Han So Hee. Además, este año el grupo recibió el K-POP Global Hallyu Entertainment Award en los Korea Hallyu Entertainment Awards 2026.

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles desde el 3 de agosto a las 12:00 horas a través de Puntoticket, con valores entre $45.000 y $280.000, sin cargo por servicio. Los tickets VIP ofrecerán beneficios como acceso prioritario, soundcheck, Hi Touch, fotografía grupal y la posibilidad de obtener una polaroid o un póster autografiado.

Asimismo, los integrantes del club de fans EVOL que reciban un código especial podrán acceder durante las primeras 48 horas de la venta a un 10% de descuento en ubicaciones seleccionadas.

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