El error diario que puede dejar tus cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes / Narumon Bowonkitwanchai

Abrir mensajes sin revisar su origen, hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos por apuro puede parecer una acción menor. Sin embargo, ese error diario de usar el correo electrónico de “forma automática” puede dejar cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes.

Según ESET, el mail sigue siendo uno de los accesos más codiciados por los atacantes, porque concentra información sensible y permite recuperar contraseñas de otros servicios.

La compañía de ciberseguridad advierte que una bandeja de entrada puede contener años de información privada: facturas, reservas, documentos, alertas bancarias, datos médicos y enlaces para restablecer claves.

“Una bandeja de entrada puede darle a un cibercriminal una ventaja sobre el resto de la vida digital de una persona”, explica Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

El riesgo aumenta cuando los usuarios actúan rápido ante mensajes que aparentan urgencia. Muchos correos fraudulentos piden hacer clic, aprobar accesos, descargar archivos, responder datos personales o realizar pagos.

Evidentemente, en empresas el impacto puede ser aún mayor. Con acceso a una cuenta corporativa, los atacantes podrían revisar archivos compartidos, sistemas financieros, plataformas de recursos humanos, datos de clientes o comunicaciones internas.

La misma firma informa que los correos maliciosos aumentaron un 36% durante la segunda mitad de 2025, en comparación con los seis meses anteriores. Además, el phishing sigue siendo una de las técnicas más usadas para engañar a usuarios.

Para reducir riesgos, la recomendación es usar contraseñas únicas y robustas, activar la autenticación multifactor, mantener actualizadas las opciones de recuperación y revisar si existen reglas de reenvío, filtros extraños, aplicaciones conectadas o dispositivos desconocidos.

También es clave no abrir enlaces ni archivos sospechosos, verificar solicitudes urgentes por otro canal y no aprobar códigos de acceso que no hayan sido solicitados.