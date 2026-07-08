El error diario que puede dejar tus cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes
Una acción cotidiana puede abrir la puerta a robos de contraseñas, fraudes y accesos no autorizados.
Abrir mensajes sin revisar su origen, hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos por apuro puede parecer una acción menor. Sin embargo, ese error diario de usar el correo electrónico de “forma automática” puede dejar cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes.
Según ESET, el mail sigue siendo uno de los accesos más codiciados por los atacantes, porque concentra información sensible y permite recuperar contraseñas de otros servicios.
La compañía de ciberseguridad advierte que una bandeja de entrada puede contener años de información privada: facturas, reservas, documentos, alertas bancarias, datos médicos y enlaces para restablecer claves.
“Una bandeja de entrada puede darle a un cibercriminal una ventaja sobre el resto de la vida digital de una persona”, explica Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.
Revisa también:
El riesgo aumenta cuando los usuarios actúan rápido ante mensajes que aparentan urgencia. Muchos correos fraudulentos piden hacer clic, aprobar accesos, descargar archivos, responder datos personales o realizar pagos.
Evidentemente, en empresas el impacto puede ser aún mayor. Con acceso a una cuenta corporativa, los atacantes podrían revisar archivos compartidos, sistemas financieros, plataformas de recursos humanos, datos de clientes o comunicaciones internas.
La misma firma informa que los correos maliciosos aumentaron un 36% durante la segunda mitad de 2025, en comparación con los seis meses anteriores. Además, el phishing sigue siendo una de las técnicas más usadas para engañar a usuarios.
Para reducir riesgos, la recomendación es usar contraseñas únicas y robustas, activar la autenticación multifactor, mantener actualizadas las opciones de recuperación y revisar si existen reglas de reenvío, filtros extraños, aplicaciones conectadas o dispositivos desconocidos.
También es clave no abrir enlaces ni archivos sospechosos, verificar solicitudes urgentes por otro canal y no aprobar códigos de acceso que no hayan sido solicitados.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.