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El error diario que puede dejar tus cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes

Una acción cotidiana puede abrir la puerta a robos de contraseñas, fraudes y accesos no autorizados.

Javier Méndez

El error diario que puede dejar tus cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes

El error diario que puede dejar tus cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes / Narumon Bowonkitwanchai

Abrir mensajes sin revisar su origen, hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos por apuro puede parecer una acción menor. Sin embargo, ese error diario de usar el correo electrónico de “forma automática” puede dejar cuentas, claves y datos personales en manos de ciberdelincuentes.

Según ESET, el mail sigue siendo uno de los accesos más codiciados por los atacantes, porque concentra información sensible y permite recuperar contraseñas de otros servicios.

La compañía de ciberseguridad advierte que una bandeja de entrada puede contener años de información privada: facturas, reservas, documentos, alertas bancarias, datos médicos y enlaces para restablecer claves.

“Una bandeja de entrada puede darle a un cibercriminal una ventaja sobre el resto de la vida digital de una persona”, explica Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

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El riesgo aumenta cuando los usuarios actúan rápido ante mensajes que aparentan urgencia. Muchos correos fraudulentos piden hacer clic, aprobar accesos, descargar archivos, responder datos personales o realizar pagos.

Evidentemente, en empresas el impacto puede ser aún mayor. Con acceso a una cuenta corporativa, los atacantes podrían revisar archivos compartidos, sistemas financieros, plataformas de recursos humanos, datos de clientes o comunicaciones internas.

La misma firma informa que los correos maliciosos aumentaron un 36% durante la segunda mitad de 2025, en comparación con los seis meses anteriores. Además, el phishing sigue siendo una de las técnicas más usadas para engañar a usuarios.

Para reducir riesgos, la recomendación es usar contraseñas únicas y robustas, activar la autenticación multifactor, mantener actualizadas las opciones de recuperación y revisar si existen reglas de reenvío, filtros extraños, aplicaciones conectadas o dispositivos desconocidos.

También es clave no abrir enlaces ni archivos sospechosos, verificar solicitudes urgentes por otro canal y no aprobar códigos de acceso que no hayan sido solicitados.

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