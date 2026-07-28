“Concha sapo”: alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de la Garra Blanca tras nuevos rayados en colegio municipal

La Municipalidad de Peñalolén volvió a pintar los muros del Centro Educacional Mariano Egaña, luego de que fueran vandalizados con nuevos rayados atribuidos a integrantes de la Garra Blanca, esta vez con insultos dirigidos contra el alcalde Miguel Concha.

Entre las frases escritas en la fachada del establecimiento aparecieron mensajes como “Concha sapo” y “Concha la pxta k te...”, además de otras inscripciones vinculadas a la barra de Colo Colo.

Los grafitis fueron realizados en el mismo muro que semanas atrás había sido limpiado y pintado por equipos municipales, como parte de un plan para recuperar los espacios públicos ubicados en avenida Grecia.

Tras detectar la nueva intervención, funcionarios de la municipalidad acudieron nuevamente al establecimiento para eliminar los mensajes y restaurar la fachada.

Desde el municipio aseguraron que este tipo de acciones buscan reinstalar símbolos relacionados con barras bravas y marcar presencia en un recinto educacional público.

“No vamos a aceptar esa conducta”

El alcalde Miguel Concha sostuvo que la decisión de borrar los rayados no responde únicamente a los insultos dirigidos en su contra, sino a la necesidad de evitar que grupos se apropien de los espacios públicos.

“Estos rayados no se borran porque me ataquen a mí. Se borran porque representan un nuevo acto de matonaje de personas que creen que pueden apropiarse de un colegio público para marcar territorio, ensuciar nuestros barrios e imponer el miedo. En Peñalolén no vamos a aceptar esa conducta”, afirmó.

El jefe comunal aseguró que el municipio continuará interviniendo los lugares que sean vandalizados y defendió el carácter educativo del recinto.

“Cada vez que intenten volver a tomarse un espacio público, nosotros vamos a recuperarlo. Los colegios son para educar, no para que barras bravas los conviertan en un lienzo de amenazas o en un símbolo de su presencia. Aquí no va a ganar la ley del más fuerte”, cerró.