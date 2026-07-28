Fatal accidente en Coyhaique: adulto mayor muere tras caer por escarcha en el antejardín de su casa

La tarde de este lunes se reportó el fallecimiento de un adulto mayor tras sufrir una caída en el antejardín de su vivienda, ubicada en la población Víctor Domingo Silva de la ciudad de Coyhaique, región de Aysén.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente habría ocurrido debido a la presencia de escarcha , lo que provocó que el hombre golpeara su cabeza.

Según informó Carabineros, funcionarios de la institución llegaron al lugar junto a personal de Seguridad Comunitaria y constataron que el afectado mantenía un pulso débil.

Adulto mayor fallece

Ante la ausencia de una ambulancia, los uniformados resolvieron trasladarlo en un vehículo institucional hasta un recinto asistencial. Durante el recorrido, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el propósito de estabilizar al adulto mayor.

No obstante, pese a los esfuerzos del personal, el hombre falleció tras ingresar al centro de salud.

Tras el fatal accidente, Carabineros hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de precaución frente a la presencia de escarcha, nieve compactada y hielo en distintos sectores de Coyhaique.