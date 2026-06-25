“Van a dejar la cagada...”: Julio César Rodríguez se pone serio, lanza duro mensaje en TV y saca aplausos inmediatos

Julio César Rodríguez se puso en modo serio durante el capítulo más reciente de El juicio de los ex, el programa de Mega donde se debaten los asuntos del reality show Volverías con tu ex? 2.

La otrora figura de Chilevisión se tomó un momento para lanzar un mensaje a la cámara en directa relación con el uso de la inteligencia artificial, luego de que Felipe Pérez hiciera un guiño a unos supuestos audios del periodista.

“Les voy a hablar bien en serio aquí y sobre todo a usted que tiene un portal”, lanzó al panel. “Los audios con inteligencia artificial van a marcar un antes y un después. Si ustedes van a emitir audios sin ir a la fuente y preguntarle si lo emitió, van a dejar la cagada en los medios de información”, planteó. Sacó aplausos.

“Es el problema número uno que vamos a tener los periodistas, no solamente de espectáculos. A mí una vez me pusieron un audio que era de un haitiano donde yo le gritaba y como que le había pegado a una mujer en 2020; me hizo mucho daño”, recordó.

“Ahora salió otro audio del director de Miss Universo, que no es él, es con inteligencia artificial. Los medios primero tienen que preguntarle antes para emitirlo, comentarlo y pasarlo, o vamos a tener un aprieto gigantesco los periodistas, los medios y la gente”, añadió.