Esteban Paredes critica el fichaje de Vozinha en Colo Colo y dispara contra la dirigencia del “Cacique”

Esteban Paredes, ídolo histórico de Colo Colo, conversó con Los Tenores de ADN y se sumó al debate que se ha instalado en los últimos días por el fichaje de Vozinha en el cuadro albo.

El exdelantero dejó clara su postura: cuestionó la incorporación del portero mundialista de Cabo Verde y también se mostró preocupado por el juvenil Gabriel Maureira, quien se ha ganado un lugar en el arco del “Cacique” ante la ausencia de Fernando de Paul.

“Sabemos que Vozinha anduvo muy bien en el Mundial, tuvo muy buenas actuaciones, pero hoy día el arquero titular de Colo Colo es Maureira, que es un chico que viene saliendo de la cantera. No sé si se lo consultaron al técnico. Pero si traen a Vozinha es para que juegue, no creo que venga a pasear”, señaló el goleador histórico del fútbol chileno.

Sobre el panorama que se le viene a Maureira con la llegada de Vozinha, el actual DT de Santiago Morning comentó: “Es preocupante. Maureira es un chico que está iniciando su carrera, le queda mucho por delante y va muy bien encaminado. Puede ser vendible el día de mañana. Pero al traer a Vozinha, tapas a un chico que a mi parecer lo ha hecho muy bien”.

En la misma línea, Esteban Paredes disparó contra la dirigencia de Colo Colo. “La incorporación de Vozinha es más para la galería. No sé si hay un directorio en Colo Colo. Parece que hay, pero ya sabemos lo que ocurre dentro de la interna del club, que hoy día el mayor accionista es Aníbal Mosa. Si yo tuviera que elegir, me quedo con Maureira. Yo no hubiese traído a Vozinha”, agregó.

“Si el técnico no está muy convencido del fichaje, yo creo que Maureira seguirá siendo el arquero titular de Colo Colo. Pero claro, con Vozinha en el equipo, a Maureira se le acorta el rango de errores. Tener a Vozinha de compañero le puede servir, como también lo puede perjudicar”, concluyó el exfutbolista albo.